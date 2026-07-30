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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Válsághelyzet a kőolajpiacon

2026. július 30., csütörtök, Belföld

A képviselőház tegnap döntő kamaraként elfogadta a törvénytervezetet, amely válsághelyzetet hirdet a kőolaj és kőolajtermékek piacán, és ideiglenes intézkedéssel csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A tervezet dinamikus jövedékiadó-csökkentést is előír: a normál gázolaj jövedéki adója a piaci mutatók alakulásától függően 5 és 25 százalék közötti mértékben csökkenhet.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-30 08:00 Cikk megjelenítése: 1152 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
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