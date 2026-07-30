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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szakmai pótlék pedagógusoknak

2026. július 30., csütörtök, Belföld

A képviselőház tegnap döntő házként elfogadta az állami oktatási rendszerben dolgozók szakmai pótlékáról rendelkező törvénytervezetet.

  • Illusztráció. Fotó: Pixabay.com
    Illusztráció. Fotó: Pixabay.com

A jogszabályjavaslat értelmében az állami közoktatásban a 2025–2026-os tanévben aktív pedagógusok és kisegítő oktatási alkalmazottak, valamint az állami felsőoktatásban dolgozó egyetemi docensek, adjunktusok, tanársegédek és kisegítő oktatási alkalmazottak nettó 1500 lejes szakmai pótlékban részesülnek. A támogatásra a becslések szerint 275 850 személy jogosult. Egy módosító javaslattal ugyanakkor meghosszabbították a támogatás felhasználási határidejét azok számára, akik a 2026–2027-es tanévben is az oktatási rendszerben dolgoznak. A közoktatási alkalmazottak 2027. augusztus 31-éig, a felsőoktatásban dolgozók pedig 2027. szep­tember 30-áig használhatják fel az összeget. Az 1500 lejes szakmai pótlékot közvetlenül az oktatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra lehet fordítani. Legalább 65 százalékát szakmai továbbképzésekre kell költeni, a fennmaradó részből szakkönyvek és más oktatási segédanyagok vásárolhatók.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-30 08:00 Cikk megjelenítése: 1779 Olvasóink értékelése: 3.88 Szavazatok száma: 8
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