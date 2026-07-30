Szakmai pótlék pedagógusoknak

A jogszabályjavaslat értelmében az állami közoktatásban a 2025–2026-os tanévben aktív pedagógusok és kisegítő oktatási alkalmazottak, valamint az állami felsőoktatásban dolgozó egyetemi docensek, adjunktusok, tanársegédek és kisegítő oktatási alkalmazottak nettó 1500 lejes szakmai pótlékban részesülnek. A támogatásra a becslések szerint 275 850 személy jogosult. Egy módosító javaslattal ugyanakkor meghosszabbították a támogatás felhasználási határidejét azok számára, akik a 2026–2027-es tanévben is az oktatási rendszerben dolgoznak. A közoktatási alkalmazottak 2027. augusztus 31-éig, a felsőoktatásban dolgozók pedig 2027. szep­tember 30-áig használhatják fel az összeget. Az 1500 lejes szakmai pótlékot közvetlenül az oktatási tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra lehet fordítani. Legalább 65 százalékát szakmai továbbképzésekre kell költeni, a fennmaradó részből szakkönyvek és más oktatási segédanyagok vásárolhatók.

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