Per indulhat a megyei tanács ellen

A fellebbezésre kapott válasszal nem elégedett meg, ezért közigazgatási panasszal fordult Kovászna Megye Tanácsához Sinka Norbert, a Fiatalok Kovásznáért Szervezet (FIKOSZ) elnöke, miután az egyesület pályázatát nulla ponttal utasította el a civil programok bírálóbizottsága.
Amint beszámoltunk róla, a FIKOSZ idén is igényelt támogatást a Kult-Űr nevű ifjúsági rendezvény megszervezésére Kovászna Megye Tanácsának civil pályázati programjában. A pályázat azonban nem részesült támogatásban, az értékelés során a maximálisan elérhető 125 pontból egyetlen pontot sem kapott az elbírálásért felelős szakbizottságtól. Az ifjúsági szervezet ezt követően fellebbezést nyújtott be, mert nem tartotta átláthatónak és igazságosnak az értékelést.
A megyei önkormányzat a fellebbezésre adott válaszában közölte, hogy a pályázatot a kiírásban közzétett értékelési szempontrendszer alapján bírálták el, ismertette az alkalmazott jogszabályi hátteret, valamint mellékelte az értékelőlapot is. Ebből kiderült, hogy a bizottság többek között a világos célkitűzéseket, a részletes költségvetést és a projekt fenntarthatóságára vonatkozó elképzeléseket hiányolta a pályázatból.
A fiatalok azonban továbbra is vitatják az eredményeket, ezért egyesületük vezetője előzetes panaszt nyújtott be a megyeházán. Sinka Norbert közösségi oldalán úgy fogalmazott: döntésében nem a konfliktus vagy a bosszúvágy vezérelte, hanem az, hogy a kovásznai és orbaiszéki fiatalok ne legyenek vesztesei egy szerinte méltánytalan döntésnek. Sinka szerint ez Orbaiszék legnagyobb ifjúsági rendezvénye, ezért a FIKOSZ elnöke bízik abban, hogy a megyei tanács a hivatalos felülvizsgálat során módosítja korábbi döntését. Hozzátette ugyanakkor: ha nem kapnak érdemi választ, illetve nem részesülnek méltányos elbírálásban, készen áll arra, hogy bírósághoz forduljon az üggyel.
A törvény értelmében az előzetes panasz (plângere prealabilă) benyújtása az első kötelező lépés a közigazgatási per előtt. Ha a megyei tanács a törvényben meghatározott határidőn belül nem válaszol a panaszra, vagy ha az ifjúsági szervezet nem elégszik meg a válasszal, bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben bírósági úton támadják meg a határozatot, megtörténhet, hogy a végrehajtást felfüggesztik, vagyis a civil és egyházi pályázatok nyertesei közül senki sem kapja meg a támogatást.
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