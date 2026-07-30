A nyolcadik Háromszéki lovas napok Nyujtódon

Az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület augusztus 1-jén és 2-án nyolcadik alkalommal szervezi meg Nyujtódon az Ugron-farmon a Háromszéki lovas napokat, a térség egyik legkedveltebb lovas és hagyományőrző rendezvényét.
Az esemény fő célja a lovas kultúra, a székely hagyományok és a közösségi összetartozás erősítése, miközben szórakoztató programokkal várja a résztvevők minden korosztályát – olvasható a szervezők közleményében.
A kétnapos rendezvény során látványos lovas bemutatók, ügyességi versenyek, hagyományőrző programok és családi kikapcsolódási lehetőségek várják az érdeklődőket. Különleges színfoltja az eseménynek A Gyilkos-tó legendája című lovas színdarab. A Háromszéki lovas napok nem csupán verseny és szórakozás, hanem találkozási lehetőség is a lovasok, a hagyományőrzők és a helyi közösségek számára. A rendezvény kiváló alkalmat teremt arra, hogy a résztvevők megismerjék a székely értékeket, a lovas életformát és együtt ünnepeljék a közösség erejét.
A rendezvény szombaton 13 órakor a hivatalos megnyitóval kezdődik, ezt követően pedig ügyességi és díjugratóversenyek, lovas, íjász-, karikásostor- és huszárbemutatók várják a közönséget. Az esti programok között lesz a lovas színházi előadás, tábortűz és utcabál zárja a napot. Vasárnap délelőtt munkalovak mustrájával és versenyével indul a nap, majd szentmisével folytatódik. Ezután egymás után következnek a versenyek, a polgármesterek csatája, a favágó verseny, valamint a fogathajtás és az extrém díjugrató. A második nap díjátadókkal és az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület lovasainak fellépésével zárul. A szervezők a lovas műsorok mellett változatos mellékprogramokkal, gyermekfoglalkozásokkal, gasztronómiai élményekkel és termékvásárral is készülnek.
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