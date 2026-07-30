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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Falunapokra készül Kommandó

2026. július 30., csütörtök, Közélet

Huszonkettedik alkalommal tartják meg augusztus 1-jén és 2-án a Kommandói Falunapokat. A kétnapos rendezvény programjában ügyességi vetélkedők, gyermekfoglalkozások, zenés műsorok, minifoci, hőlégballonozás, tábortűz és tűzijáték szerepel. Az idei ünnepség kiemelt mozzanata a település községgé nyilvánításának kilencvenedik évfordulójához kapcsolódó emlékműavatás lesz.

  • Ládaszámra sorakozott a rókagomba az első falunapi főzéshez. 2002-ben ezer literes üstben főztek rókagombából tokányt. A szerző archív felvétele
    Ládaszámra sorakozott a rókagomba az első falunapi főzéshez. 2002-ben ezer literes üstben főztek rókagombából tokányt. A szerző archív felvétele

A falunapok szombaton 9 órakor lovas rönkhúzatással kezdődnek, délben pedig felavatják az emlékművet. Délután gyermekfoglalkozásokat és zenés műsorokat tartanak, este hat és nyolc óra között hőlégballonozásra is lehetőség nyílik. A napot koncert, tábortűz és zenés mulatság zárja.

Vasárnap 11 órától favágó versenyt, fejsze- és capinahajítást, valamint kötélhúzást rendeznek. Délben minifoci, 13 órától gyermek- és néptáncműsorok következnek, délután tombolasorsolást és térzenét tartanak. Az esti zenés program után a 22. Kommandói Falunapok 22.50 órakor tűzijátékkal érnek véget. A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát.

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Megosztás:   Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-30 08:00 Cikk megjelenítése: 2165 Olvasóink értékelése: 4.92 Szavazatok száma: 13
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