Falunapokra készül Kommandó

Huszonkettedik alkalommal tartják meg augusztus 1-jén és 2-án a Kommandói Falunapokat. A kétnapos rendezvény programjában ügyességi vetélkedők, gyermekfoglalkozások, zenés műsorok, minifoci, hőlégballonozás, tábortűz és tűzijáték szerepel. Az idei ünnepség kiemelt mozzanata a település községgé nyilvánításának kilencvenedik évfordulójához kapcsolódó emlékműavatás lesz.
A falunapok szombaton 9 órakor lovas rönkhúzatással kezdődnek, délben pedig felavatják az emlékművet. Délután gyermekfoglalkozásokat és zenés műsorokat tartanak, este hat és nyolc óra között hőlégballonozásra is lehetőség nyílik. A napot koncert, tábortűz és zenés mulatság zárja.
Vasárnap 11 órától favágó versenyt, fejsze- és capinahajítást, valamint kötélhúzást rendeznek. Délben minifoci, 13 órától gyermek- és néptáncműsorok következnek, délután tombolasorsolást és térzenét tartanak. Az esti zenés program után a 22. Kommandói Falunapok 22.50 órakor tűzijátékkal érnek véget. A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát.
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