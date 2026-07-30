A kovásznai szívkórházban a Sanitas Szakszervezeti Szövetség által meghirdetett sztrájk idején is biztosítják a betegek felügyeletét, az orvosok által előírt kezeléseket és a sürgős esetek ellátását, több rehabilitációs szolgáltatást azonban felfüggesztettek vagy csökkentett rendben működtetnek – közölte lapunkkal Vasile Neagovici, a Sanitas Kovászna megyei vezetője.
A Dr. Benedek Géza Szívkórházban, valamint a városi kórházhoz tartozó osztályokon csökkentett rendben végzik el az előírt kezeléseket, és gondoskodnak a betegek felügyeletéről, a sürgősségi ellátás pedig változatlanul működik. A szakszervezet tájékoztatása szerint nem állítottak le olyan szolgáltatást, amelynek hiánya közvetlenül veszélyeztetné a betegek állapotát.
A rehabilitációs részlegen ugyanakkor több kezelés is szünetel. Nem végeznek szénsavas fürdőkezeléseket, mofettát és elektro-fizioterápiás eljárásokat, a gyógytorna azonban részben továbbra is működik. Csökkentették a krónikus betegek számára biztosított konzultációk és kezelések számát is.
Vasile Neagovici szerint a kovásznai intézmény működését a sztrájktól függetlenül is súlyos személyzethiány nehezíti. A meghatározott időre szóló alkalmazások korlátozása miatt gondot okoz a gyermeknevelési szabadságra távozó vagy hosszabb ideig betegállományban levő dolgozók helyettesítése. A meglévő személyzet túlterheltségét tovább növeli a sok betegszabadság és a korábbi évekről felhalmozódott, ki nem vett pihenőszabadságok problémája.
A szakszervezeti vezető szerint különösen nehéz az orvosi ügyeletek megszervezése. A hónap minden napjára biztosítani kell az ügyeletes orvosokat, az ügyeleti díjazás azonban nem ösztönzi őket, mert a szolgálatokat továbbra is a 2016-os bérszint alapján fizetik, miközben a munkaterhelés folyamatosan növekszik.
A kovásznai szívkórház dolgozóinak jelentős része támogatja a határozatlan időre meghirdetett munkabeszüntetést. Vasile Neagovici közlése szerint a tiltakozás idején folyamatosan egyeztetnek az intézmény vezetőségével annak érdekében, hogy a csökkentett működés mellett is biztosítsák a betegek biztonságát és a nélkülözhetetlen egészségügyi ellátást.
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