Az orvos­igazgató érdeklődésünkre kifejtette: a kézdivásárhelyi kórházban van a Sanitasnak képviselete, de a személyzetből nem mindenki tagja annak. „Eleve létszámhiánnyal küszködünk, lehetetlen lenne a kórház működését biztosítani még takaréklángon is, ha belemegyünk a sztrájkba. A tiltakozó megmozdulással egyetért a személyzet, ha tudnák, hogy nálunk három belgyógyásznak kell lefednie szolgálatban és ügyeletben egy ekkora vidéket annyi pénzért, amennyit az állam ad, sokan meglepődnének. Nem csoda, hogy sokan mennek el külföldre. Azt viszont nem engedhetjük meg magunknak ekkora létszámmal, hogy sztrájkoljunk, muszáj elvégezni a teendőket, mivel emberéletek forognak kockán. Ezt nem engedi az eskünk” – mondotta az orvosigazgató.

Így a kézdivásárhelyi kórház betegellátása az országos tiltakozáshullám közepette is mondhatni zavartalan – tette hozzá.