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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Rotációban dolgoznak a baróti kórháznál

2026. július 30., csütörtök, Közélet

A baróti kórház munkatársai is részt vesznek az egészségügyi dolgozók országos sztrájkjában, a törvényes előírásoknak megfelelően a betegek alapellátását biztosítaniuk kell.

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„Ezért felváltva, rotációban dolgoznak” – tudtuk meg Váncza Gab­riella kórházmenedzsertől. A sztrájk okai itt is érzékelhetők: a személyzethiány, a stagnáló fizetések állandó problémát jelentenek. A baróti intézménynél a meglévő 154 posztból 136 van betöltve, és bár az ügyvivő kormány jóváhagyta bizonyos kórházi állások zárolásának felszabadítását, egyelőre még nem tudni konkrétan, hogy Baróton hány állást tudnak betölteni.

„Vannak állások, melyeket feltétlenül be szeretnénk tölteni, másokat még tudunk nélkülözni, és olyanok is vannak, melyekre nem találunk szakképzett személyzetet” – mondta a menedzser. Ahhoz, hogy egy kórházi osztályon az asszisztencia folytonosságát éjjel-nappal biztosítani tudják, ugyanarra a posztra öt ember szükséges, ha valaki hiányzik, már nagyon nehéz megoldani a feladatot – tudtuk meg –, miközben a finanszírozás, a nagy bérköltségek is állandó problémát jelentenek a baróti kórház számára.

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Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-30 08:00 Cikk megjelenítése: 1389 Olvasóink értékelése: 3.7 Szavazatok száma: 10
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