Megelégelték a medvéket a sepsiszentgyörgyiek

Harmincegy sepsiszentgyörgyi lakó fordult beadvánnyal a megye prefektusi hivatalához a Sepsi Aréna környékén rendszeresen felbukkanó medvék miatt. A beadványt a kormányhivatal megvizsgálja, és a hatáskörének megfelelően fog eljárni – jelentette be Ráduly István.

A kormánymegbízott keddi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre kifejtette: a három­oldalas beadvány szerint a Sepsi Aréna környékén rendre felbukkanó medvéket többször is elriasztották, át is telepítették, ennek ellenére ismét visszatértek a városba. A lakók szeretnék, ha a helyi beavatkozási bizottság a jogszabályoknak megfelelően járna el és véglegesen rendezné a helyzetet.

A beadványt továbbítják a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak, és a kísérőlevélben külön felhívják a figyelmet a veszélyes medvékre vonatkozó sürgősségi kormányrendelet előírásaira – szögezte le Ráduly István.

A prefektus emlékeztetett arra, hogy a vonatkozó jogszabályok több lépcsőben szabályozzák a lakott területre bejáró medvék kezelését. Elsőként el kell riasztani az állatot, ha ez nem vezet eredményre, és nem agresszív, akkor elkábítják és áthelyezik. Amennyiben azonban veszélyt jelent az emberekre vagy agresszívvá válik, kilövéséről is dönthet a helyi bizottság.

A szakemberek becslése szerint jelenleg mintegy 2340 medve él Kovászna megyében. Június végéig 17–18 problémás egyedet lőttek ki, mostanra ez a szám meghaladta a húszat. A prefektus hozzátette: a megyei kormányhivatal többször is jelezte a problémát a minisztériumnak, és minden konferencia alkalmával felhívja a figyelmet a helyzet súlyosságára, ennél többet azonban nem tehet az ügyben.