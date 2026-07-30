Késsel támadott sógorára

A hatóság közlése szerint az elkövető Kovászna városában egy lépcsőházban, ittas állapotban támadt rá az áldozatra, akit egy bicskával a hátán és a karján sebesített meg. Az áldozat kórházba került, nagyjából három hét szükséges, hogy sérüléseiből felgyógyuljon – olvasható az ügyészségi közleményben. A rendőrség őrizetbe vette az elkövetőt, majd a bíróság jóváhagyta harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezését. A vádhatóság jelzi, hogy az eddigi intézkedések a büntetőeljárás részét képezik, ám semmiképp nem befolyásolják az ártatlanság vélelmét, mely a jogerős ítélet megszületéséig megilleti a gyanúsítottat, illetve a vádlottat. (ndi)

Bántalmazásért indított büntetőeljárást a Kézdivásárhelyi Bíróság ügyészsége egy férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy rátámadt sógorára.

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