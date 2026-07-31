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Labdarúgás, Bajnokok LigájaA finn bajnokkal találkozik az Universitatea Craiova

2026. július 31., péntek, Sport

Véget ért az Universitatea Craiova szereplése a Bajnokok Ligája selejtezőjében: a román bajnoki címvédő szerdán hazai pályán már negyedóra elteltével kétgólos hátrányba került a bolgár Levszki Szófia ellen. A Filipe Coelho irányította csapat a szünet után egyenlített, a győzelmet jelentő találatot azonban nem sikerült megszereznie, hogy ezzel hosszabbításra mentse a párharcot.

  • Fotó: Facebook / Universitatea Craiova
    Fotó: Facebook / Universitatea Craiova

Rendkívül rosszul indult az összecsapás a román bajnok számára, a vendégek a 16. percben már két találattal vezettek: előbb Everton Bala megpattanó lövése csorgott a bal alsóba, majd Aldair Neves továbbított kapásból a jobb alsóba, ezáltal a bolgár együttes összesítésben háromgólos előnybe került. A házigazdák csak a szünet előtt szépítettek, a ráadásban David Matei előkészítéséből Nicușor Bancu fejelt a hálóba, visszaadva ezzel a reményt az olténiai szurkolóknak. A második félidőben megváltozott a játék képe, az Universitatea beszorította ellenfelét, a 48. percben pedig egyenlített: Adrian Rus 26 méterről szabadrúgásból lőtt a kapuba. A román bajnok ezt követően is támadásban maradt, a hátralévő időben hosszabbításra menthette volna a találkozót, ellenben Steven Nsimba elhibázta a befejezést, aztán Simon Elisor fejese a kereszt­lécen csattant. A másik oldalon Lau­rențiu Popescu is többször hárítani kényszerült, így az eredmény nem változott, és a Levszki Szófia továbbjutott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a harmadik fordulóban a kazah Kajrat Almati lesz az riválisa. A Craiova az Európa-ligában folytatja, ahol a finn bajnok Kuopion Palloseura ellen küzd. A kék-fehér mezesek az első mérkőzést jövő csütörtökön idegenben játsszák, a visszavágóra egy héttel később kerül sor a Ion Oblemenco Stadionban.

Eredmény, Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, visszavágó: Universitatea Craiova–Levszki Szófia 2–2 (gólszerzők: Nicușor Bancu 45+2., Adrian Rus 48., illetve Everton Bala 12., Aldair Neves 16.) – összesítésben: 2–3. (miska)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 992 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
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