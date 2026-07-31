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Vívó-világbajnokságA negyedik helyen végzett a férfi kardcsapat

2026. július 31., péntek, Sport

Románia visszavágott a júniusi Európa-bajnoki döntőben elszenvedett vereségért a világbajnokság bronzmérkőzésén, így a magyar férfi kardcsapat a negyedik lett Hongkongban. A Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Lupkovics Dóra összeállítású magyar női tőrcsapat az ötödik helyen végzett. A magyar válogatott egy arannyal és két bronzzal a negyedik pozícióban zárt az éremtáblázaton.

  • Fotó: Facebook / FIE - International Fencing Federation
    Fotó: Facebook / FIE - International Fencing Federation

A Szilágyi Áron, Rabb Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta válogatott fölényesen győzött Azerbajdzsán és Üzbegisztán ellen, majd a jóval erősebb Egyesült Államok együttesén is meggyőző teljesítménnyel jutott túl. Várható volt, hogy a francia alakulattal még nehezebb lesz, azzal együtt is, hogy a júniusi Európa-bajnokságot a magyar válogatott nyerte a Szi­lágyi–Rabb–Dallos–Szatmári András összeállításban. Utóbbi nem ment a világbajnokságra, a helyére Tóth Bertalan került, ezáltal két vb-újonccal szerepelt a magyar gárda, amely az elődöntőben így is jól tartotta magát, még az utolsó asszó közben is előfordult, hogy csak két tus hátrányban állt, és végül öttel kapott ki. Az éremért a fiatalokból álló, azonban egyre erősebb románokkal kellett megküzdeniük, akik egyetlen tussal maradtak alul a négy között a dél-koreaiakkal szemben. Az Európa-bajnokság fináléjában a magyarok 45–43-ra, a tavalyi világbajnokság elődöntőjében pedig 45–40-re nyertek ellenük. Az aranyérmet Franciaország szerezte meg, amely húsz év elteltével győzött a férfi kardozók mezőnyében.

Eredmények: * férfi kard, csapatverseny, a 32 között: Magyarország–Azerbajdzsán 45–27; a 16 között: Magyarország–Üzbegisztán 45–29; negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45–36; elődöntő: Franciaország–Magyarország 45–40; bronzmérkőzés: Románia–Magyarország 45–39 * női párbajtőr, csapatverseny, a 32 között: Magyarország–Makaó 45–24; a 16 között: Magyarország–Kína 35–22; negyeddöntő: Olaszország–Magyarország 45–25; az 5–8. helyért: Magyarország–Oroszország 43–42; az 5. helyért: Magyarország–Kanada 40–38.

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