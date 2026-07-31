Közösségi felolvasás a Petőfi-szobornál Sepsiszentgyörgyön közösségi megemlékezést tartanak ma Petőfi Sándor elhunytának évfordulóján a költő egy-egy versének felolvasásával a nevét viselő emlékparkban. Kedvenc Petőfi-vers felolvasása lehetséges a 20-tól 21 óráig tartó közösségi kulturális akció során. Egy-egy felolvasás ajánlott időtartama 3–4 perc. Az érdeklődőket kérik, jelentkezzenek ma 12 óráig a Bod Péter Megyei Könyvtárban, a 0267 312 133-as telefonszámon vagy a biblio@kmkt.ro e-mail-címen, közölve nevüket, telefonszámukat és a felolvasandó vers címét.

VIII. Háromszéki Lovasnapok

Augusztus 1–2. között nyolcadik alkalommal szervezik meg a Háromszéki Lovasnapokat, a térség egyik legkedveltebb lovas- és hagyományőrző rendezvényét Nyujtódon az Ugron-farmon. Az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület és a Kádár Horse Training Center által szervezett esemény célja a lovas kultúra, a székely hagyományok és a közösségi összetartozás erősítése, de szórakoztató programokkal is várják a résztvevőket, korosztálytól függetlenül. A két nap során látványos lovasbemutatók, ügyességi versenyek, hagyományőrző programok és családi kikapcsolódási lehetőségek várják az érdeklődőket. Különleges színfoltja az eseménynek A Gyilkos-tó legendája című lovasszíndarab. A VIII. Háromszéki Lovasnapok nem csupán verseny és szórakozás, hanem találkozási lehetőség is a lovasok, hagyományőrzők és a helyi közösségek számára. A rendezvény kiváló alkalmat teremt arra, hogy a résztvevők megismerjék a lovas életformát és együtt ünnepeljék a közösség erejét.

Kertkönyvtár

Július 28. és augusztus 14. között, keddtől péntekig 10–12 óráig ismét megnyitja kapuit a Kertkönyvtár, ahol a gyerekek együtt fedezhetik fel az olvasás örömét. A Bod Péter Megyei Könyvtár kertjében mesékkel, könyvekkel és játékos programokkal várják mindazokat, akik egy kellemes délelőttöt szeretnének eltölteni a szabadban. 10.30-tól meseolvasás, ezt követően pedig szabadon lehet olvasni, társasjátékozni, játszani, új barátokat szerezni. A részvételhez nem szükséges könyvtári tagság, de aki kedvet kap, a helyszínen be is iratkozhat.

Kiállítás

ROMA HŐSÖK – SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS. A roma holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park sétányán ünnepélyes keretek között megnyílt Roma hősök című szabadtéri kiállítás augusztus 31-ig látogatható.

Fotópályázat

Két évtizedes hagyományt folytatva a New York-i Hungarian TV karöltve az ’56 Lángja Alapítvánnyal és a Magyar Trikolór Kft.-vel ismét meghirdeti fotópályázatát, melynek célja egy 2027. évi falinaptár összeállítása. A díjkiosztásra Budapesten 2026 őszén kerül sor. A pályázatra a nemzeti színeket legkülönbözőbb, legmeghökkentőbb összefüggésekben ábrázoló fotókat, műveket várnak. A fotókon a négy évszakban megjelenő nemzeti zászlónk témakörén túl a trikolór egyéb előfordulási formái is szerepelhetnek. Egy nemzetközi sporteseményen arcra festett piros-fehér-zöldtől, a pályázók látóterében megjelenő nemzeti színek bármilyen formában fellelhető módozata alkalmas a nevezésre. Fontos, hogy a képfeltöltő oldal megújult, a feltölthető képek számát 35 darabra növelték. Részletek a www.magyartrikolor.com oldalon.

Zene

BODOS. A Budai Emília Közösségi Házban augusztus 1-jén, szombaton 18 órától fellép a sepsiszentgyörgyi Kisködmön együttes. A koncerten a rendhagyó, népies hangzású feldolgozások által több generáció egyszerre találhat magára a zenében.

MIKLÓSVÁR. Hans Zimmer remekműveivel várják a közönséget a Kálnoky-kastély legújabb szabadtéri koncertjén Miklósváron elegáns vacsorával és modern filmzenével. Augusztus 14-én 20.30-tól Szőcs Botond zongoraművész, Gáspár Csaba hegedűművész és Tóth-Györbiró Apor csellóművész előadásában az Interstellar és a Gladiátor dallamai csendülnek fel. Jegyek a rendezvény Facebook-oldalán kaphatóak.

Hitvilág

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.

NYÁRI MISEREND. Sepsiszentgyörgyön a nyári miserend augusztusban: Szent József-­templom – hétfőn, szerdán és pénteken 7 órától, kedden, csütörtökön és szombaton 18 órától, vasárnap 8, 10, 12 és 18 órától; Krisztus Király-templom – hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-tól, szerdán, pénteken és szombaton 18 órától; Szent Benedek-templom – hétköznapokon 8 órától, vasárnap 11.30-tól; Szent Gellért-templom hétköznaponként 19 órától.

SOLIS-PROGRAM. A Máltai Szeretetszolgálat Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete a Solis-program részeként támogatást nyújt 65 év feletti idősek számára. Segítséget nyújtanak a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, hivatalos ügyek intézésében, közösségi programokba való bekapcsolódásában, beszélgetésben. A szándékot jelezni lehet a 0743 408 028-as telefonon.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI NAP. A sepsiszentgyörgyi Csiki utcai Szent Gellért templomban augusztus 3-án, hétfőn örökös szentségimádási napot tartanak 10-től 19 óráig, mely szentmisével és szentségi áldással ér véget.

Röviden

APRÓHIRDETÉS. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

LOMTALANÍTÁS. Folytatja vidéki lomtalanítási akcióját a Tega Rt. Régi bútorokat és ruhákat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat ma Oltszemről és Zalánpatakról, hétfőn Kálnokról és Sepsikőröspatakról szállítanak el. Honlap: tega.ro.

VÁROSI STRAND. A sepsiszentgyörgyi strand 9–20 óráig fogadja a fürdővendégeket.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, augusztus 1–2-án kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

GOMBAELLENŐRZÉS. Sepsiszentgyörgyön a központi piacon szerdánként és péntekenként 8–10, vasárnap 9–11 óráig a László Kálmán Gombászegyesület tagjai megvizsgálják a begyűjtött gombákat.

SZI@ NAPOK. Szentivánlaborfalván július 31. – augusztus 2. között közösségi programokkal várják az érdeklődőket a szervezők.

KOMMANDÓI FALUNAPOK. Augusztus 1–2. között tartják a Kommandói Falunapokat. Szombaton többek között 12 órától emlékművet avatnak Kommandó községgé nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából, a gyermekfoglalkozások mellett Diana Bucșa, Miklós Szilvia és Agárdi Szilvia zenés műsora, hőlégballonozás és tábortűz színesíti a programot. Vasárnap favágó verseny és vetélkedők, minifoci, tánc- és zenés műsorok szórakoztatják az érdeklődőket, a rendezvény tűzijátékkal zárul.

KUTYAMENHELY. A Szépmezői Kutyamenhelyen jelenleg 132 lakó várja az örökbefogadást, közülük 32 kölyök. A folyamat ingyenes, a kutyák oltva, chipezve, ivartalanítva és felkészülten várják leendő gazdáikat. Látogatási idő: hétköznap 10–18, hétvégén 10–14 óráig.

ZÁRVA A MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész moziban mától augusztus 17-ig szünetel a vetítés.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Medicom gyógyszertár (0267 352 659) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő patikákat is fel lehet keresni 9–21 óráig. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734), hétfőtől a 22-es Udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 és vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön szombaton 9–12 óráig a Prodent Klinikán (Horgász utca 19A szám) telefonos egyeztetés alapján (0740 527 030); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.