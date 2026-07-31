Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VITÁLIS ȘTEFAN IOSIF

77 évesen csendesen

elhunyt.

Temetése 2026. augusztus 1-én, szombaton 10 órakor lesz a szemerjai új

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

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Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető anya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd,

KORÉH TÜNDE

(szül. KÖNCZEI)

életének 92., özvegységének 34. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2026. augusztus 1-jén, szombaton 16 órakor kísérjük az új szemerjai ravatalozóháztól a régi szemerjai református temetőbe.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szeretettel őrizzük.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

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Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, sógor, vő, unokatestvér, rokon, barát, munkatárs, szomszéd, a szatmárnémeti születésű

sepsiszentgyörgyi

SZABÓ ÁRPÁD,

a közművek nyugalmazott alkalmazottja

életének 65. évében

2026. július 29-én elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait augusztus 1-jén, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét szeretettel és hálával megőrizzük szívünkben.

Akik ismerték és szerették, egy szál virággal és egy csendes imával kísérjék utolsó útjára.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

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Részvét

Mély megrendüléssel ­búcsúzunk

SZABÓ ÁRPÁDTÓL,

aki 39 éven át elkötelezett munkatársa volt vállalatunknak. Lelkiismeretes munkájával, szakmai tudásával és emberségével maradandó értékeket teremtett, emlékét tisztelettel és hálával őrizzük. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és szeretteinek. Osztozunk fájdalmukban. Emléke legyen áldott, ­nyugalma csendes.

A Hydrokov Rt. vezetősége és munkaközössége

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Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk a középajtai SIMON ERZSÉBETRE (szül. BARTHA)

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

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Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BOKOR EDITRE

(szül. SZÉKELY)

halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1121371

Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. GRÜMAN VILMOSRA halálának 21. évfordulóján, valamint

id. GRÜMAN VILMOSRA

halálának 15. évében. ­Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

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Fájó szívvel emlékezünk

a nagybaconi

id. OLÁH ISTVÁNRA

halálának 25. évfordulóján.

Szerettei

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Emlékük szívünkben mindig él, hiányuk egy életen át elkísér. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a magyarhermányi

id. BALÓ ANDRÁSRA (V) halálának 25. évfordulóján és MOLNÁR IRÉNRE

halálának 24. évében. ­Nyugodjanak békében.

Szeretteik

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Szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk CSILIP DÁVIDRA

halálának 11. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

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