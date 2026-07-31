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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. július 31., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
VITÁLIS ȘTEFAN IOSIF
77 évesen csendesen 
elhunyt.
Temetése 2026. augusztus 1-én, szombaton 10 órakor lesz a szemerjai új 
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4337140

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető anya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd,
KORÉH TÜNDE
(szül. KÖNCZEI)
életének 92., özvegységének 34. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. augusztus 1-jén, szombaton 16 órakor kísérjük az új szemerjai ravatalozóháztól a régi szemerjai református temetőbe.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szeretettel őrizzük.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4337142

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, sógor, vő, unokatestvér, rokon, barát, munkatárs, szomszéd, a szatmárnémeti születésű
sepsiszentgyörgyi
SZABÓ ÁRPÁD,
a közművek nyugalmazott alkalmazottja
életének 65. évében 
2026. július 29-én elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait augusztus 1-jén, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szeretettel és hálával megőrizzük szívünkben.
Akik ismerték és szerették, egy szál virággal és egy csendes imával kísérjék utolsó útjára.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4337139

 

Részvét

Mély megrendüléssel ­búcsúzunk
SZABÓ ÁRPÁDTÓL,
aki 39 éven át elkötelezett munkatársa volt vállalatunknak. Lelkiismeretes munkájával, szakmai tudásával és emberségével maradandó értékeket teremtett, emlékét tisztelettel és hálával őrizzük. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és szeretteinek. Osztozunk fájdalmukban. Emléke legyen áldott, ­nyugalma csendes.
A Hydrokov Rt. vezetősége és munkaközössége
243

 

Megemlékezés

Szeretettel emlékezünk a középajtai SIMON ERZSÉBETRE (szül. BARTHA) 
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1121382

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BOKOR EDITRE
(szül. SZÉKELY)
halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1121371

Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. GRÜMAN VILMOSRA halálának 21. évfordulóján, valamint
id. GRÜMAN VILMOSRA 
halálának 15. évében. ­Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
1121373

Fájó szívvel emlékezünk 
a nagybaconi
id. OLÁH ISTVÁNRA 
halálának 25. évfordulóján.
Szerettei
4337132

Emlékük szívünkben mindig él, hiányuk egy életen át elkísér. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a magyarhermányi
id. BALÓ ANDRÁSRA (V) halálának 25. évfordulóján és MOLNÁR IRÉNRE
halálának 24. évében. ­Nyugodjanak békében.
Szeretteik
4337137

Szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk CSILIP DÁVIDRA
halálának 11. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4337138

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 00:00 Cikk megjelenítése: 6217 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
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2026-07-31: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Közösségi felolvasás a Petőfi-szobornál
Sepsiszentgyörgyön közösségi megemlékezést tartanak ma Petőfi Sándor elhunytának évfordulóján a költő egy-egy versének felolvasásával a nevét viselő emlékparkban. Kedvenc Petőfi-vers felolvasása lehetséges a 20-tól 21 óráig tartó közösségi kulturális akció során. Egy-egy felolvasás ajánlott időtartama 3–4 perc. Az érdeklődőket kérik, jelentkezzenek ma 12 óráig a Bod Péter Megyei Könyvtárban, a 0267 312 133-as telefonszámon vagy a biblio@kmkt.ro e-mail-címen, közölve nevüket, telefonszámukat és a felolvasandó vers címét.
2026-07-31: Képzőművészet - :

Formát a testetlennek, testet az energiának (Gondolatok a XXXIV. Incitato Művésztábor Tűzló kiállításáról)

A ló menekül… Először csak a paták tompa ütéseit hallani, aztán megjelenik a porban. Az oldalán remeg a bőr, nyakán kidagadnak az erek, szügyén fehér hab gyűlik. Érezni az izzadt szőr nehéz szagát, a felvert por ízét, a forró földet. Ez az első kép, amelyet a Tűzló szó hallatán elképzeltem. Nem lovast látok, nem csatát, nem lángoló sörényt. Egy lovat látok, amely valahonnan kiszabadult, és olyan sebességgel vágtat, hogy patái alatt szikrázik a föld. Persze ez csak az én Tűzlovam.
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