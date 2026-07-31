Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
VITÁLIS ȘTEFAN IOSIF
77 évesen csendesen
elhunyt.
Temetése 2026. augusztus 1-én, szombaton 10 órakor lesz a szemerjai új
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4337140
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető anya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd,
KORÉH TÜNDE
(szül. KÖNCZEI)
életének 92., özvegységének 34. évében türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2026. augusztus 1-jén, szombaton 16 órakor kísérjük az új szemerjai ravatalozóháztól a régi szemerjai református temetőbe.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szeretettel őrizzük.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4337142
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, sógor, vő, unokatestvér, rokon, barát, munkatárs, szomszéd, a szatmárnémeti születésű
sepsiszentgyörgyi
SZABÓ ÁRPÁD,
a közművek nyugalmazott alkalmazottja
életének 65. évében
2026. július 29-én elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait augusztus 1-jén, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emlékét szeretettel és hálával megőrizzük szívünkben.
Akik ismerték és szerették, egy szál virággal és egy csendes imával kísérjék utolsó útjára.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4337139
Részvét
Mély megrendüléssel búcsúzunk
SZABÓ ÁRPÁDTÓL,
aki 39 éven át elkötelezett munkatársa volt vállalatunknak. Lelkiismeretes munkájával, szakmai tudásával és emberségével maradandó értékeket teremtett, emlékét tisztelettel és hálával őrizzük. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és szeretteinek. Osztozunk fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A Hydrokov Rt. vezetősége és munkaközössége
243
Megemlékezés
Szeretettel emlékezünk a középajtai SIMON ERZSÉBETRE (szül. BARTHA)
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
1121382
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BOKOR EDITRE
(szül. SZÉKELY)
halálának huszadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1121371
Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. GRÜMAN VILMOSRA halálának 21. évfordulóján, valamint
id. GRÜMAN VILMOSRA
halálának 15. évében. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
1121373
Fájó szívvel emlékezünk
a nagybaconi
id. OLÁH ISTVÁNRA
halálának 25. évfordulóján.
Szerettei
4337132
Emlékük szívünkben mindig él, hiányuk egy életen át elkísér. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, a magyarhermányi
id. BALÓ ANDRÁSRA (V) halálának 25. évfordulóján és MOLNÁR IRÉNRE
halálának 24. évében. Nyugodjanak békében.
Szeretteik
4337137
Szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk CSILIP DÁVIDRA
halálának 11. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4337138
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