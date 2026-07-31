Utalják a gázolaj-támogatást

A mezőgazdasági minisztérium javaslatára a kormány elfogadta a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedékiadó-támogatására szánt költségvetési keret kiegészítését. Ez biztosítja, hogy kifizessék a gazdáknak a 2026. január 1. és március 31. között felhasznált gázolaj után járó támogatást – közölte tájékoztatójában az RMDSZ.

„A gázolaj-támogatás fontos segítség a mezőgazdasági munkák költségeinek fedezésében, de ugyanilyen fontos, hogy a visszatérítések ne több hónapos késéssel, hanem minél előbb megtörténjenek. Ezért olyan rendszert javasoltam, amely jelentősen lerövidíti a fizetési határidőket, és a jövőben a gazdák a gázolaj megvásárlásától számított legfeljebb három hónapon belül visszakaphassák a csökkentett jövedéki adóra vonatkozó összegeket” – nyilatkozta Tánczos Barna RMDSZ-es miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter.

A támogatás a gépesített mezőgazdasági munkákhoz használt gázolaj jövedéki adójának egy részét téríti meg. 2026-ban a támogatás összege literenként 2,697 lej. Ez az összeg a normál jövedéki adó és a mezőgazdaságban használt gázolajra alkalmazott csökkentett jövedéki adó közötti különbséget jelenti. A kifizetéseket a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) végzi.