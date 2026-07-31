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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Digitális egészségügyi tárca

2026. július 31., péntek, Belföld

Szeptember elsejétől használhatják a páciensek az E-Sănătatea Mea országos digitális platformot – jelentette be tegnap Horațiu-Remus Moldovan, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke.

  • Horațiu-Remus Moldovan. Fotó: gov.ro
    Horațiu-Remus Moldovan. Fotó: gov.ro

Tájékoztatása szerint a portál a romániai betegek „digitális egészségügyi tárcája” lesz. A mintegy húszmillió potenciális páciens regisztrálás után beléphet a rendszerbe, amelyet a CNAS elnöke szerint felhasználóbarátra terveztek.

A platform 12 menüpontból és almenüpontból áll. Ezek egyike a kórtörténetet tartalmazó Pachetul meu (Saját csomagom). Külön menüpontban lesznek elérhetők a receptek kiállításának előzményei. A páciensek megtekinthetik a CNAS által finanszírozott konzultációk, vizsgálatok és egészségügyi szolgáltatások elszámolási előzményeit is. 

A CNAS elnöke szerint szeptember elsejétől a páciensek digitális orvosi dokumentumokat is használhatnak. Példaként említette, hogy a háziorvos által kiállított beutalókat a beteg már nem papíron viszi magával, hanem letöltheti az E-Sănătatea Mea portálról, a szakorvos pedig az új Egységes Integrált Egészségügyi Informatikai Rendszerben férhet hozzá a beutalóhoz.

Moldovan hangsúlyozta: a platform használata nem kötelező, hanem alternatív eszköz azoknak, akik tudják kezelni a digitális felületeket. A CNAS elnöke emlékeztetett arra is, hogy szeptember elsejétől az új elektronikus személyi igazolvány helyettesíti az egészségügyi kártyát. 

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 1087 Olvasóink értékelése: 4.2 Szavazatok száma: 5
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