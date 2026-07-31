Elképzelhető a fegyverszüneti kormány

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni. Hangsúlyozta azonban, hogy már nem bízik a Szociáldemokrata Pártban (PSD), amely „szétverte a kormánykoalíciót”.
„Ha nem sikerül más megoldást találni, elképzelhető egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány alakítása. Erről már korábban is beszéltünk. Létrejöhet szakértői kormányként – amely élvezi a parlament támogatását – vagy politikai kormányként” – fogalmazott Bolojan a Digi24 televíziónak adott szerda esti interjúban.
Az ügyvivő kormányfő szerint azonban nehéz ismét együttműködni egy olyan párttal, amelyik nem tartotta be a koalíciós megállapodást és a kormányprogramot, folyamatosan problémákat okozott, és nem támogatta a szükséges reformokat. Emiatt elmaradt – többek között – a személyi jellegű kiadások 10 százalékos csökkentése a központi közigazgatásban, az egészségügyi rendszer hatékonyabb finanszírozását célzó intézkedések, valamint a nyugdíjkorhatár emelése azokban az ágazatokban, amelyekben jelenleg akár ötvenévesen is nyugdíjba lehet vonulni. „Ezek az intézkedések csökkentették volna a kiadásokat és kiszámíthatóbb jövőképet teremtettek volna” – jelentette ki.
Bolojan bírálta azt is, hogy a szociáldemokraták megtámadtak egy olyan kormányhatározatot, amely a saját munkaügyi miniszterük által kidolgozott törvény végrehajtását szabályozza és az állástalan fiatalok elhelyezkedését segíti. „Ezzel nem a kormánynak, hanem ezeknek a fiataloknak ártanak. Ha egy párt politikai céljai eléréséért kész ártani az országnak, mi indokolhatja, hogy ismét szövetséget kössél vele?” – tette fel a kérdést.
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