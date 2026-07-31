Elutasították az ANI-törvényt

A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Cristinel Rujan módoasító javaslata. A szenátus jogi bizottsági elnökének indítványa szerint az új törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet állapítottak meg. Daniel Zamfir, a Szociáldemokrata Párt (PSD) sze­nátusi frakcióvezetője szerint a tervezet visszaküldése a jogi bizottsághoz csupán „Dominic Fritz megmentését” szolgálta volna. Ezzel arra utalt, hogy Temesvár polgármestere egyike azoknak a köztisztégviselőknek, akiket Cristinel Rujan módosító javaslata hátrányosan érint. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș viszont azt állította, a törvénymódosító javaslat alkotmányellenes, és Románia emiatt 770 millió euró helyreállítási forrás elvesztését kockáztatja. Șipoș bejelentette, hogy a PNL és az USR újra benyújtja a tervezetet a parlamentben, de a vitatott módosítás nélkül, hogy a jövő heti rendkívüli ülésszakon elfogadhassák.

Dominic Fritz USR-elnököt vette célba a PSD az ANI-törvény vitája során. Fotó: Facebook / Dominic Fritz

A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők feddhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott.

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