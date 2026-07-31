Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elutasították az ANI-törvényt

2026. július 31., péntek, Belföld

A szenátus tegnap elutasította a köztisztségviselők feddhetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet, amelyet szerdán fogadott el a képviselőház. A jogszabályjavaslat 55 támogató szavazatot kapott, 28 szenátor tartózkodott, 29 pedig nem szavazott.

  • Dominic Fritz USR-elnököt vette célba a PSD az ANI-törvény vitája során. Fotó: Facebook / Dominic Fritz
    Dominic Fritz USR-elnököt vette célba a PSD az ANI-törvény vitája során. Fotó: Facebook / Dominic Fritz

A tervezet vitájában éles nézeteltérést váltott ki Cristinel Rujan módoasító javaslata. A szenátus jogi bizottsági elnökének indítványa szerint az új törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül automatikusan megszűnik a köztisztségük vagy a mandátumuk azoknak, akik esetében a jelenlegi jogszabályok alapján jogerősen összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet állapítottak meg. Daniel Zamfir, a Szociáldemokrata Párt (PSD) sze­nátusi frakcióvezetője szerint a tervezet visszaküldése a jogi bizottsághoz csupán „Dominic Fritz megmentését” szolgálta volna. Ezzel arra utalt, hogy Temesvár polgármestere egyike azoknak a köztisztégviselőknek, akiket Cristinel Rujan módosító javaslata hátrányosan érint. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátusi frakcióvezetője, Sorin Șipoș viszont azt állította, a törvénymódosító javaslat alkotmányellenes, és Románia emiatt 770 millió euró helyreállítási forrás elvesztését kockáztatja. Șipoș bejelentette, hogy a PNL és az USR újra benyújtja a tervezetet a parlamentben, de a vitatott módosítás nélkül, hogy a jövő heti rendkívüli ülésszakon elfogadhassák.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 1300 Olvasóink értékelése: 3.5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 712
szavazógép
2026-07-31: Belföld - :

Elképzelhető a fegyverszüneti kormány

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerint mérlegelhető a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által javasolt „fegyverszüneti kormány” létrehozása, ha nem sikerül más kormányzati megoldást találni. Hangsúlyozta azonban, hogy már nem bízik a Szociáldemokrata Pártban (PSD), amely „szétverte a kormánykoalíciót”.
2026-07-31: Közélet - Farkas Orsolya:

Augusztus végéig ingyenesen igényelhető az e-személyi

Augusztus 28-áig meghosszabbították az ingyenes elektronikus személyazonossági igazolvány igénylésének határidejét – hívja fel a figyelmet Kovászna megye prefektusa.
rel="noreferrer"