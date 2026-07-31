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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Augusztus végéig ingyenesen igényelhető az e-személyi

2026. július 31., péntek, Közélet

Augusztus 28-áig meghosszabbították az ingyenes elektronikus személyazonossági igazolvány igénylésének határidejét – hívja fel a figyelmet Kovászna megye prefektusa.

  • Öt város és három község hivatalában igényelhető. Fotó: Facebook / Tamás Sándor
    Öt város és három község hivatalában igényelhető. Fotó: Facebook / Tamás Sándor

Arra biztatják mindazokat, akik betöltik a 14. életévüket, illetve azokat is, akik régi típusú személyazonosító igazolványukat szeretnék lecserélni – még akkor is, ha az továbbra is érvényes –, hogy kérjenek időpontot, és váltsák ki a biztonságosabb és korszerűbb személyazonossági igazolványt, amíg ez a lehetőség ingyenesen elérhető. Időpontot foglalni a megye városainak személynyilvántartó irodáiban, valamint Zágonbárkány, Gelence és Ozsdola községek ügyfélszolgálatain van lehetőség.

Az elektronikus személyazonosító igazolvány fejlett biztonsági elemekkel rendelkezik, és igazolja tulajdonosának személyazonosságát, román állampolgárságát, valamint lakóhelyét. Emellett magas szintű védelmet biztosít a hamisítás és a személyazonosság-lopás ellen is – hívja fel a figyelmet a prefektus. További információk a carteadeidentitate.gov.ro oldalon érhetők el.

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Megosztás:   Szerző: Farkas Orsolya Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 1238 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
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