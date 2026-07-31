Augusztus végéig ingyenesen igényelhető az e-személyi

Augusztus 28-áig meghosszabbították az ingyenes elektronikus személyazonossági igazolvány igénylésének határidejét – hívja fel a figyelmet Kovászna megye prefektusa.
Arra biztatják mindazokat, akik betöltik a 14. életévüket, illetve azokat is, akik régi típusú személyazonosító igazolványukat szeretnék lecserélni – még akkor is, ha az továbbra is érvényes –, hogy kérjenek időpontot, és váltsák ki a biztonságosabb és korszerűbb személyazonossági igazolványt, amíg ez a lehetőség ingyenesen elérhető. Időpontot foglalni a megye városainak személynyilvántartó irodáiban, valamint Zágonbárkány, Gelence és Ozsdola községek ügyfélszolgálatain van lehetőség.
Az elektronikus személyazonosító igazolvány fejlett biztonsági elemekkel rendelkezik, és igazolja tulajdonosának személyazonosságát, román állampolgárságát, valamint lakóhelyét. Emellett magas szintű védelmet biztosít a hamisítás és a személyazonosság-lopás ellen is – hívja fel a figyelmet a prefektus. További információk a carteadeidentitate.gov.ro oldalon érhetők el.
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