Nagyajtai hírcsokor

Fekete Levente lelkész beszámolója szerint a kellemes, jól sikerült délutánon mintegy negyvenen voltak jelen, akik ezúttal is gazdag erdővidéki értékfelhozatalnak örvendhettek: megismerkedhettek a baróti Tortoma és Vox Cordis kiadók újdonságaival, Fekete Hunor és tanítványai jóvoltából citerakoncertet hallgathattak meg, részt vehettek Kotecz József nyugalmazott felsőrákosi unitárius lelkész könyvbemutatóján, Berkecziné Farkas Anna segítségével régmúlt korok gasztronómiai szokásait, a lakomákra való készülődések rendjét élhették át, mesét olvasott Hermány Antónia, és végül Bihari József vadászmester és séf kakukk­füves tokánya is terítékre került köményes pálinka kíséretében.

Harmincegy résztvevővel, 6–14 éves gyerekekkel zajlik a héten a Nagyajtán 7. alkalommal megszervezett citeratábor. Gálakoncertjük ma délután fél négytől látható a nagyajtai kultúrotthonban. Fekete Hunor oktatótól megtudtuk, a táborban a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola citeraoktatásra járó növendékei vesznek részt elsősorban Erdővidékről, de vannak bukaresti táborozók is. A citeraoktatás mellett kézműves-foglalkozások és sporttevékenységek egészítik ki a táborlakók mindennapjait, akik gálaműsorukat pénteken délután fél négytől mutatják be a nagyajtai kultúrotthonban. Ugyanakkor várják továbbra is azokat, akik szeretnének megtanulni citerán játszani. „A citera egy komplex, ám könnyen elsajátítható hangszer” – mondta Fekete Hunor. A népiskolánál vagy nála személyesen lehet jelentkezni az új tanfolyamokra.

A nagyajtai önkormányzat a tavaly májusban új rendeltetést kapott régi vashíd környezetét rendezi. A monarchiabeli, nemrég elbontott hidat, mint ismert, új helyre szállították, ipartörténeti műemlékként, kulturális örökségünk részeként, mérnöki remekműként szolgálja továbbra is az átkelést az Ajta-patakon, ezúttal a település egyik parkja mellett. A hidat újrafestették, elkészítették a feljárókat, járdákat rajta, és rendezik a környékét is, ahol többek között éppen a közvilágításon dolgoznak. Dolgoztat az önkormányzat a középajtai vízhálózaton is. A község ivóvízhálózatának bővítésére közbeszerzési eljárást írtak ki, a vezetékes vizet Nagyajtáról fogják Középajtára pumpálni. Mivel Középajta környéke szegény forrásokban, így csak a Nagyajtán fúrt kutakból lehet Középajta vízellátását megoldani. A két falu, Nagyajta és Középajta vízszükséglete napi 250 köbméter, ami viszonylag sok – mondta Bihari Edömér polgármester, de a nagyajtai kutak hozama elégséges. A vízhálózatot az önkormányzat működteti, jelenleg 2,35 lejes köbméterenkénti áron juthatnak vízhez a fogyasztók.

Nagyajtán egyre többen használják a ghiseul.ro alkalmazást az adók kifizetésére: idén már hatvanra tehető azok száma, akik a digitális platformon rendezték köztartozásaikat. A nagyajtai önkormányzat egy pályázat révén további digitális fejlesztéseket eszközöl, a polgármester azt reméli, hogy ezek által rugalmasabbá, elérhetőbbé válik a hivatal és a nagyajtai polgárok közötti együttműködés. A hivatalnál jelenleg a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül kilenc személy dolgozik: nem kellett elbocsátani senkit, de az el nem foglalt posztokat felszámolták – mondta Bihari Edömér polgármester.