Bezár a szotyori óvoda

Mindössze két kisgyermeket írattak be a szülők a szotyori óvodába, ezért ősszel zárva marad a megyeszékhelyhez tartozó falu egyetlen tanintézménye. Erről tegnapi soros ülésén döntött a sepsiszentgyörgyi tanács abban a reményben, hogy a bezárás nem végleges.

A határozatot előterjesztő Sztakics Éva alpolgármester elmondta: nem örülnek ennek a fejleménynek, amelyet hosszas beszélgetések előztek meg a tanfelügyelőség, az Állomás negyedi Ady Endre-iskola (ehhez tartoznak a városon kívüli óvodák), illetve a szotyoriak képviselőivel. Az ottani óvoda nem azért ürült ki, mert nincs elég gyermek, hanem azért, mert a szülők inkább városi intézményekbe viszik a gyermekeiket. Az a két óvodás, akit Szotyorba írattak be, a kilyéni óvodába fog járni, amely ősztől hosszabbított programmal működik majd. Sztakics Éva hangsúlyozta: a szotyori óvoda bezárását és a kilyéni hosszabbított nyitvatartását is átmenetinek tekintik, a bezárt intézmény állagát megőrzik.

„Talán túl közel vagyunk a városhoz, de eddig is közel voltunk” – fogalmazta meg kétségeit, szomorúságát Miklós András szotyori falufelelős. Nem jó, ha egy tanintézmény megszűnik, és különösen fájó, hogy ez valamikor iskola is volt, ahonnan orvosok, mérnökök, pedagógusok kerültek ki (maga a falufelelős is ott tanult valamikor). A jó körülmények most is adottak, hiszen egy ikonikus épületről van szó, amelyre ő maga szerelte fel – még Albert Álmos polgármester idejében – Vajna Terézia domborművét (szerk. megj.: az 1848-as forradalom és szabadságharc idején a székelyek őrangyalának, védasszonyának nevezett Szotyori Nagy Tamásné lakott ott) – mondta még Miklós András, arra kérve a városvezetést, hogy ne hagyja tönkremenni a kúriát, hátha „megjön a szotyoriak esze”, és megint megtelik élettel a régi ház.