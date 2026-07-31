85 évet töltött József Álmos tanár, helytörténész, várositanács-tag, lapunk külső munkatársa, Sepsiszentgyörgy egyik legismertebb, Pro Urbe díjas személyisége.
Ez alkalommal Antal Árpád polgármester és Tamás Sándor megyeitanács-elnök is felköszöntötte. Közösségi oldalán az elöljáró azt írta: az elmúlt évtizedekben József Álmos volt az, aki „nap mint nap megajándékozta közösségünket tudásával, emberségével, tanári hivatásával és azzal a kitartó munkával, amellyel megőrizte és továbbadta Sepsiszentgyörgy történetét. Tanárként nemzedékeknek adott tudást, helytörténészként pedig segített megőrizni mindazt, ami Sepsiszentgyörgy múltjából fontos, értékes és továbbadható. Munkájának köszönhetően ma is jobban értjük, honnan jövünk, jelenlegi önkormányzati képviselőként végzett tevékenységével pedig abban is segít, hogy merre érdemes továbbmennünk.” A polgármester megköszönte mindazt, amit József Álmos „Sepsiszentgyörgyért tett és tesz ma is”, és még sok örömteli, egészségben, szerettei körében eltöltött évet kívánt neki.
Hasonló jókívánságokat fogalmazott meg Tamás Sándor is. A megyei önkormányzat elnöke szerint József Álmos „évtizedek óta tudásával, elhivatottságával és fáradhatatlan munkájával szolgálja közösségünket. Nemcsak tanárként nevelt generációkat, hanem helytörténészként ma is gazdagítja a megyeszékhely szellemi örökségét, kutatásaival és írásaival hozzájárulva Sepsiszentgyörgy múltjának megőrzéséhez és megismertetéséhez.” (demeter)
A Háromszék szerkesztősége szintén őszinte nagyrabecsülését fejezi ki. Megtiszteltetés számunkra, hogy József Álmos számos helytörténeti írást közölt a Háromszékben, így munkatársunknak nevezhetjük, öröm, hogy értékes munkájával gazdagítja lapunkat – reméljük, még sokáig teszi ezt. Köszönjük, tanár úr, jó egészséget kívánunk!
Háromszék
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