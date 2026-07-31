Mikóújfalu nehéz sorsú lakosait hivatott segíteni az az uniós alapokból finanszírozott szociális projekt, amelynek megvalósítására 1 780 000 lejt fordíthat a következő három évben az önkormányzat.
Az erre vonatkozó szerződést június végén írta alá Demeter Ferenc polgármester, aki lapunknak elmondta, logopédust, szociális munkást és közösségi asszisztenst is alkalmazhatnak, akik segítik a program működtetését. Megjegyezte: a házi idősgondozás a Diakónia partnersége révén elérhető a településen – „nagyon jó szakember jár ki hozzánk”, emelte ki –, azonban hétvégén nincs kihez fordulniuk a mikóújfalusiaknak, ha valakinek arra lenne szüksége, hogy egy injekciót beadjanak, esetleg gondot okoz a gyógyszerek kiváltása. Az asszisztens ebben is segítségükre lehet az érintetteknek, de akár begyűjtheti a szükséges labormintákat, a hivatal autójával pedig beviheti a városba egy szakintézményhez. Mint jelezte, ez a szolgáltatás nem kizárólag az időseket célozza.
Ugyancsak része a projektnek harminc rászoruló fűtésrendszerének felújítása: a csempekályhákat, a tűzhelyeket, ahol szükséges, a lakóházak tetejét is rendbe hozzák, emellett tanfelszerelést vásárolnak a rászoruló gyermekeknek, illetve olyan irodai eszközöket, felszereléseket is, amelyek a tanulást segítik. A szociális és munkaügyi minisztérium közös pályázatára kétezer település jelentkezését várják az országból, Demeter Ferenc szerint eddig négyszázan éltek a lehetőséggel.
Ősszel egy idősklub elindítását is tervezik Mikóújfaluban a Caritasszal együttműködésben, a célcsoport számára heti két alkalommal szerveznének foglalkozásokat.
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