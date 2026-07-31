A tűzoltóknak kevesebb bevetésük volt az év első felében, ugyanakkor nőtt a SMURD-riasztások és a medvékre figyelmeztető RO-Alert-jelzések száma – derült ki a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség első félévi tevékenységi jelentéséből.
Az év első hat hónapjában a diszpécserszolgálathoz 6783 segélyhívás futott be, ami 9,3 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A katasztrófavédelmi egységek 2942 eseménynél avatkoztak be, ami 12,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A bevetésszám csökkenésének oka elsősorban az, hogy nem kellett választásokhoz kapcsolódó feladatokat ellátni, ugyanakkor idén nem voltak a tavalyihoz hasonló mértékű árvízvédelmi beavatkozások sem – mutatott rá Daniel Predicioiu, a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség vezetője.
A SMURD-egységeket 1948 alkalommal riasztották, 4,5 százalékkal többször, mint tavaly, azonban a segítségre szoruló személyek száma 8,2 százalékkal csökkent. Légzés- és keringésleállás 46 esetben fordult elő, ezek közül 11 sikeres újraélesztéssel végződött. Javult a mentőegységek reakcióideje: városon több mint egy, vidéken csaknem másfél perccel hamarabb érkeztek a helyszínre.
Jó hír, hogy idén befejeződött a sepsiszentgyörgyi tűzoltóság székhelyének energetikai korszerűsítése, emellett két új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Baróton és Sepsiszentgyörgyön, további kettő pedig hamarosan munkába áll Kézdivásárhelyen és Bodzafordulón.
Jelentősen emelkedett a RO-Alert-figyelmeztetések száma: az első fél évben 216 riasztást küldtek ki, ami 56,5 százalékos növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezek közül 213 a medvék településeken való megjelenésére, a többi pedig veszélyes meteorológiai jelenségekre figyelmeztette a lakosságot.
A tűzesetek száma enyhén mérséklődött: 96 alkalommal épületekben, lakásokban keletkezett tűz, ami mintegy 5 százalékos csökkenést jelent, a tarló- és kéménytüzek pedig körülbelül 10 százalékkal estek vissza tavalyhoz képest. Az első fél évben regisztrált tűzesetek során összesen kilencen sérültek meg, halálos áldozat nem volt. A tűzoltók becslése szerint több mint 29 millió lej értékű vagyont sikerült megmenteniük.
Az év első felében 103 tűzvédelmi engedélyre vonatkozó kérelem érkezett, ebből 29-et hagytak jóvá, emellett 15 tűzbiztonsági működési engedélyt is kibocsátottak. Az oktatási intézmények számára 13 tűzvédelmi és három működési engedélyt állítottak ki. A felügyelőség 359 ellenőrzést végzett, amelyek során 1226 szabálysértést észleltek: 145 esetben bírságot szabtak ki – összesen 1,45 millió lej értékben –, emellett 1081 figyelmeztetést is kiadtak.
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